TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – In un’intervista alla Cnbc, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha minimizzato su potenziali tensioni con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sulle operazioni in Libano. “A volte, come nelle migliori famiglie, ci sono disaccordi tattici”, ma “troviamo sempre un modo per risolverli, e lo facciamo da grandi amici”, ha affermato. “Possiamo essere in disaccordo al mattino” e trovare un terreno comune nel pomeriggio, ha aggiunto, rivelando che sente Trump “una volta ogni due giorni”. “Abbiamo obiettivi comuni e vogliamo raggiungerli”, ha aggiunto Netanyahy. “Quando combattiamo l’Iran e i suoi alleati, non stiamo combattendo solo la nostra guerra, ma anche la vostra guerra e, francamente, anche la guerra dell’Europa”, ha evidenziato. “Ci troviamo di

fronte a un nemico che vuole distruggere il nostro Paese, che

vuole distruggere il vostro Paese, che vuole distruggere le

democrazie libere ovunque e diffondere i suoi terroristi in tutto

il mondo”, ha affermato.

Non sono mancate nell’intervista critiche ad alcuni Paesi europei.

“Il modo in cui i leader europei assecondano le minoranze

islamiche radicali nei loro stessi paesi è vergognoso. Sanno che

li proteggiamo anche noi, ma non hanno il coraggio di prendere

posizione e schierarsi dalla parte giusta, quella che salverà la

nostra civiltà da questi barbari”, ha concluso.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).