HULUN BUIR (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei bambini assistono a uno spettacolo di “bianlian”, o cambio del volto, una tecnica dell’Opera del Sichuan, in un parco divertimenti nella città di Zhalantun, nella regione autonoma della Mongolia Interna, nel nord della Cina, il 3 giugno 2026. Gli studenti delle scuole primarie e secondarie partecipano a varie attività in parchi, musei, palazzetti dello sport, ecc. mentre si godono la loro prima pausa primaverile nella regione.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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