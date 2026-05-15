SUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una donna promuove il qipao, un tradizionale abito femminile cinese, in diretta streaming presso il Parco industriale creativo della moda di Chenfeng nella città di Kunshan, provincia orientale cinese del Jiangsu, il 13 maggio 2026. Con il sostegno di imprese leader del settore tessile e dell’abbigliamento del Paese, Kunshan ha inaugurato il parco, che oggi ospita quasi 150 aziende del settore della moda. Al suo interno sono stati incubati oltre 30 marchi emergenti.

-Foto Xinhua-

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