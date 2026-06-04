Cina: parco del Foochow Arsenal riunisce mostre, ricerca e turismo culturale (3)

FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 2 giugno 2026, mostra una veduta interna di una libreria nel parco culturale del Foochow Arsenal a Fuzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian. Situato sulla riva del fiume Majiang a Fuzhou, il prezioso sito del patrimonio industriale e culturale noto come Foochow Arsenal è testimone del Movimento di auto-rafforzamento della Cina e di un capitolo memorabile nel percorso di modernizzazione del Paese. Negli anni ’60 del XIX secolo, il governo della dinastia Qing (1644-1911) istituì il Foochow Arsenal, o “Chuan Zheng” in cinese, creando un sistema navale composto da cantieri navali, scuole e dalla Flotta del Fujian. Sulla base del sito storico secolare, il parco è stato ufficialmente aperto al pubblico nel 2023 e funziona come un complesso culturale integrato che unisce mostre, ricerca ed educazione patriottica, arti performative e turismo culturale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).