Malta, il Governo Abela giura per il secondo mandato

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – I ministri e i segretari parlamentari hanno prestato giuramento questa mattina, dando ufficialmente avvio ai lavori del nuovo Governo maltese guidato dal primo ministro Robert Abela nel suo secondo mandato. La cerimonia di insediamento si è svolta nella Sala degli Ambasciatori del Palazzo Presidenziale di Valletta ed è stata presieduta dalla presidente della Repubblica, Myriam Spiteri Debono. Il nuovo esecutivo è composto dal primo ministro Robert Abela, 21 ministri e due segretari parlamentari. In base alla Costituzione di Malta, il Governo è responsabile dell’indirizzo generale e del controllo dell’azione governativa ed è collettivamente responsabile nei confronti del Parlamento.

Tutte le cinque deputate elette fanno parte del nuovo Governo, ricoprendo quattro incarichi ministeriali e uno di segretario parlamentare. Tra le principali novità, il vice primo ministro Ian Borg assume la guida del Ministero della Salute, mentre Deo Debattista rientra nel Governo come segretario parlamentare per l’Invecchiamento Attivo. Chris Fearne è tornato a far parte del Consiglio dei ministri come Ministro degli Affari Esteri e degli Affari Europei. In una nota, l’Ufficio del Primo Ministro ha sottolineato che il nuovo esecutivo coniuga esperienza e rinnovato slancio, con diversi ministri che mantengono le precedenti responsabilità assumendo al contempo nuove competenze. Alcuni ex segretari parlamentari sono stati inoltre promossi a incarichi ministeriali.

Secondo il Governo, la distribuzione delle deleghe riflette le priorità dell’esecutivo, tra cui la trasformazione digitale, l’edilizia abitativa, la mobilità e la rigenerazione delle comunità a Malta e Gozo. L’esecutivo ha aggiunto che il nuovo Governo è concentrato sull’attuazione del programma elettorale, sul rafforzamento della crescita economica e sul miglioramento della qualità della vita. Il Governo ha infine ribadito il proprio impegno nell’adottare misure volte a rendere la vita dei cittadini più semplice, migliore e più appagante.

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(ITALPRESS).