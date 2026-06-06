Cina: parchi tascabili migliorano la vivibilità urbana a Taizhou (1)

TAIZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 5 giugno 2026, mostra dei cittadini mentre fanno ginnastica in un parco tascabile a Taizhou, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. Taizhou negli ultimi anni ha costruito quattro parchi tascabili, dotati di attrezzature per il fitness e il tempo libero, aree giochi per bambini e centri sociali di comunità, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità urbana.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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