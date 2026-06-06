Cina: base di Foping si dedica a tutela e studio dei panda giganti (1)

HANZHONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un panda gigante passeggia in una base per panda giganti nella contea di Foping della città di Hanzhong, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, il 5 giugno 2026. La base di Foping integra funzioni di soccorso, ricerca scientifica e allevamento di questa specie. È dotato di strutture per gli habitat, cliniche, aree all’aperto e altre strutture di supporto dedicate a questi preziosi e teneri animali.

– Foto Xinhua –

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