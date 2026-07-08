Cina: ortaggi da clima freddo coltivati nel Qinghai (1)

XINING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone, mostra una base di coltivazione di ortaggi da clima freddo nel villaggio di Ganshuwan, nella contea autonoma Hui e Tu di Datong, città di Xining, nella provincia nord-occidentale cinese del Qinghai, il 7 luglio 2026. Nonostante la posizione nell’entroterra, la contea gode di abbondante esposizione solare, un clima fresco e una significativa escursione termica giornaliera. Queste condizioni consentono la coltivazione di ortaggi da clima freddo di qualità superiore, rendendo la contea una zona di primaria importanza per la produzione orticola.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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