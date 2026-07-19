Cina: organizzate diverse attività estive per i bambini durante le vacanze (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Bambine provenienti da Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, nel corso di una gita didattica locale (prima e terza da sinistra), recitano poesie da loro composte insieme ad amici del posto nella contea di Congjiang, nella Prefettura autonoma di Qiandongnan Miao e Dong, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 18 luglio 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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