NANCHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 27 luglio 2026, mostra alcuni cervi milu nella Riserva naturale nazionale dei cervi milu di Dafeng, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. La popolazione di cervi milù, comunemente noti come cervi di Padre David, ha superato gli 8.800 esemplari nella riserva, impegnata da oltre 40 anni nella protezione di questa specie a rischio di estinzione.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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