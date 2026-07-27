SEATTLE (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta a Seattle sale a tre morti. Lo ha confermato il vice capo della polizia, Tyrone Davis, secondo cui due vittime sono morte sul posto mentre una terza vittima, trasportata all’Harborview Medical Center, è poi deceduta a causa delle ferite riportate.

La sparatoria si è verificata alle 18 ora locale al Bite of Seattle, l’annuale festival gastronomico di Seattle. I testimoni hanno detto di aver sentito forti raffiche di spari prima di fuggire e mettersi al riparo all’interno dello Space Needle.

Uno dei due partecipanti alla sparatoria “si è arreso ed è stato preso in custodia”. Secondo la polizia, un altro sospettato che sarebbe coinvolto nella sparatoria è fuggito: sono in corso le ricerche. In totale ci sono sette feriti con colpi di arma da fuoco, a cui gli agenti hanno prestato soccorso sul posto.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).