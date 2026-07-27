PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina sosterrà la formazione riabilitativa delle persone con disabilità promuovendo, nel periodo 2026-2030, scenari applicativi per dispositivi intelligenti di riabilitazione integrati con tecnologie non invasive di interfaccia cervello-computer (BCI), secondo la Federazione cinese delle persone con disabilità (CDPF).

Zhou Changkui, presidente del Consiglio esecutivo della CDPF, ha annunciato l’iniziativa oggi durante una conferenza stampa in cui è stato presentato il piano nazionale per la tutela e lo sviluppo delle persone con disabilità durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030).

Zhou ha affermato che alle imprese e agli altri soggetti dell’innovazione saranno messi a disposizione ambienti reali per l’aggiornamento iterativo delle tecnologie, la validazione dei prodotti e il perfezionamento dei modelli di business.

(ITALPRESS).