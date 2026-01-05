Cina: oltre 6.000 cigni migrati a Rongcheng per svernare (2)

RONGCHENG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei cigni selvatici in svernamento fotografati in una riserva naturale nazionale a Rongcheng, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 5 gennaio 2026. Oltre 6.000 cigni selvatici migratori si sono radunati a Rongcheng per trascorrervi l’inverno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
