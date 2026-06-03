Cina: oltre 400 espositori alla Tianjin Int’l Shipping Industry Expo (2)

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni partecipanti sono fotografati durante la quarta edizione della Tianjin International Shipping Industry Expo a Tianjin, nel nord della Cina, il 2 giugno 2026. A tema “Shipping to the World and Navigating towards the Future”, la fiera si è aperta qui ieri. L’edizione di quest’anno ha attirato oltre 400 espositori e dovrebbe richiamare più di 60.000 visitatori.

-Foto Xinhua-

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