PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni clienti si informano su un veicolo a nuova energia in un centro commerciale a Wuhan, nella provincia centrale cinese dello Hubei, il 14 gennaio 2026. La produzione e le vendite di automobili cinesi hanno entrambe superato i 34 milioni di unità lo scorso anno, stabilendo un nuovo record storico, come hanno mostrato mercoledì i dati di settore. I veicoli a nuova energia (NEV) hanno accelerato il ritmo di crescita, con una produzione e vendite pari rispettivamente a 16,626 milioni e 16,49 milioni di unità, registrando aumenti su base annua del 29% e del 28,2%, permettendo al Paese di mantenere la prima posizione a livello mondiale per 11 anni consecutivi, ha confermato la China Association of Automobile Manufacturers.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).