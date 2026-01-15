PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 13 maggio 2025, mostra una veduta della linea di produzione in un’officina di un’azienda automobilistica nel distretto di Jiangdu della città di Yangzhou, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. La produzione e le vendite di automobili cinesi hanno entrambe superato i 34 milioni di unità lo scorso anno, stabilendo un nuovo record storico, come hanno mostrato mercoledì i dati di settore. I veicoli a nuova energia (NEV) hanno accelerato il ritmo di crescita, con una produzione e vendite pari rispettivamente a 16,626 milioni e 16,49 milioni di unità, registrando aumenti su base annua del 29% e del 28,2%, che hanno permesso al Paese di mantenere la prima posizione a livello mondiale per 11 anni consecutivi, ha confermato la China Association of Automobile Manufacturers.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)