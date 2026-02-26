PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha registrato un forte slancio di crescita in otto industrie emergenti e nove industrie del futuro, con circa 1,13 milioni di aziende costituite in questi settori nel 2025, in aumento del 9,9% su base annua, hanno mostrato giovedì i dati ufficiali.

Tra questi, alcuni settori d’avanguardia come i robot umanoidi, l’aviazione civile e l’intelligenza artificiale generativa hanno mostrato una crescita significativa, secondo l’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato.

Lo scorso anno la Cina ha registrato quasi 25,75 milioni di entità di mercato di recente istituzione, tra cui 9,5 milioni di imprese e 16,19 milioni di attività di lavoro autonomo, ha reso noto l’amministrazione.

Anche i settori legati ai consumi hanno mostrato segnali promettenti. Il numero di entità coinvolte nella produzione di apparecchiature di consumo intelligenti ha raggiunto circa le 78.000 nel 2025, con circa 5.000 di nuova apertura.

Il settore del turismo culturale ha aggiunto 3,3 milioni di nuove imprese, in aumento del 12,2% su base annua, mentre i settori legati all’economia d’argento hanno visto l’aggiunta di circa 68.000 imprese, con una crescita del 17,1% anno su anno.

Le autorità di regolamentazione del mercato continueranno a perfezionare i meccanismi di accesso e uscita dal mercato, a promuovere un ambiente di concorrenza leale e a ottimizzare i servizi pubblici per le imprese, stimolando ulteriormente la vitalità di tutti i tipi di entità di mercato.

