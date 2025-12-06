Cina: occupazione, spesi 35,5 mld yuan in programmi “work-for-relief”

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli investimenti provenienti dal bilancio del governo centrale cinese e destinati ai programmi “work-for-relief” hanno raggiunto un totale di 35,5 miliardi di yuan (circa 5 miliardi di dollari) nel 2025. Tali programmi dovrebbero creare oltre 1,1 milioni di posti di lavoro per la popolazione a basso reddito, secondo la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma (NDRC).

La NDRC, il massimo organo per la pianificazione economica della Cina, ha dichiarato che i programmi, mirati alle aree rurali e allo sviluppo integrato urbano-rurale, sono stati attuati specificamente in progetti infrastrutturali di piccole e medie dimensioni, come il consolidamento di strade e vicoli dei villaggi, il dragaggio delle strutture di irrigazione e drenaggio, e la costruzione di bacini per la raccolta d’acqua.

Oltre a sostenere i redditi locali e l’occupazione, i programmi stanno migliorando le infrastrutture e stimolando la crescita degli investimenti nelle regioni locali, ha aggiunto la NDRC.

Il governo centrale punta a realizzare oltre 7.000 programmi “work-for-relief” quest’anno. Durante la loro attuazione, sarà fornita formazione per rafforzare le competenze professionali dei lavoratori.

I programmi “work-for-relief” fanno riferimento a una politica di sostegno secondo cui il governo investe nella costruzione di progetti infrastrutturali e coloro che lavorano a tali progetti ricevono una remunerazione, sostituendo così gli aiuti diretti.

Oltre al sostegno finanziario da parte del governo centrale, la NDRC ha affermato di incoraggiare anche le autorità locali a promuovere l’approccio “work-for-relief” in altri progetti importanti. Nell’insieme, questi sforzi dovrebbero creare fino a 4 milioni di posti di lavoro per le persone a basso reddito nel 2025.

(ITALPRESS).