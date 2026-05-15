PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente statunitense Donald Trump hanno avuto oggi un incontro ristretto a Pechino.

L’incontro ha avuto luogo il giorno dopo che Xi ha tenuto i colloqui con Trump, in visita di Stato in Cina dal 13 al 15 maggio.

Sottolineando che la visita di Trump è stata storica e di grande importanza, Xi ha affermato che le due parti hanno delineato una nuova visione volta a costruire una relazione Cina-USA costruttiva e improntata alla stabilità strategica.

“Abbiamo raggiunto importanti intese comuni sul mantenimento di relazioni economiche e commerciali stabili, sull’ampliamento della cooperazione pratica in vari settori e sull’adeguata gestione delle rispettive preoccupazioni”, ha dichiarato Xi.

Le due parti hanno inoltre concordato di rafforzare la comunicazione e il coordinamento sulle questioni internazionali e regionali, secondo il presidente cinese.

La visita contribuisce a rafforzare la comprensione reciproca, ad approfondire la fiducia l’uno nell’altro e a migliorare il benessere dei due popoli, ha affermato Xi.

(ITALPRESS).