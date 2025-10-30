Cina: obiettivo allunaggio con equipaggio entro 2030, delineati prossimi test

JIUQUAN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La Cina mantiene fermo il suo obiettivo di far atterrare astronauti sulla Luna prima del 2030, delineando un fitto programma di sviluppo e test per il suo ambizioso programma lunare con equipaggio.

Una serie di prossimi test cruciali include test integrati per il lander lunare Lanyue, test termici e test di fuga alla massima pressione dinamica per la navicella con equipaggio Mengzhou, e voli a bassa quota e di verifica della tecnologia per il razzo vettore Long March-10, ha dichiarato giovedì la China Manned Space Agency (CMSA).

