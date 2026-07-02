Cina: nuove misure per trasporto aereo di passeggeri con disabilità

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’Amministrazione dell’aviazione civile cinese ha emanato una nuova serie di misure per migliorare i servizi di trasporto aereo per i passeggeri con disabilità, ha riferito oggi l’ente.

Le nuove misure mirano ad affrontare le preoccupazioni più urgenti e gli ostacoli pratici incontrati più spesso dai viaggiatori aerei con disabilità.

Prevedono la creazione di una catena di servizi completa e integrata, con standard unificati, che copra ogni fase: dai punti di discesa ai terminal ai banchi del check-in, dai controlli di sicurezza alle aree di attesa, dall’imbarco ai servizi a bordo, fino allo sbarco, al ritiro bagagli, ai corridoi di arrivo e infine ai punti di prelievo, ha spiegato l’amministrazione.

L’ente ha sottolineato che queste misure sono pensate per offrire ai passeggeri un’assistenza uniforme e senza interruzioni durante l’intero viaggio.

L’obiettivo principale dell’iniziativa, ha osservato l’amministrazione, è migliorare in modo significativo sia la comodità sia il comfort del trasporto aereo per le persone con disabilità.

(ITALPRESS).