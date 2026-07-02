Cina: le rompighiaccio Xuelong aperte ai visitatori a Dalian

DALIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le navi rompighiaccio da ricerca cinesi Xuelong e Xuelong 2, ovvero Drago delle Nevi e Drago delle Nevi 2, sono state aperte ieri alle visite del pubblico nel porto di Dalian, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning.

Le due rompighiaccio dovrebbero accogliere circa 2.000 visitatori durante l’evento di due giorni, che presenta i risultati del Paese nelle spedizioni scientifiche polari, favorendo al tempo stesso lo scambio tra talenti del settore marino e promuovendo il potenziamento delle industrie legate al mare.

Sotto la guida dell’equipaggio e dei membri della spedizione scientifica, i visitatori potranno visitare il ponte di comando, i laboratori, il ponte di volo e gli alloggi dei membri della spedizione, ascoltando il racconto dei loro viaggi impegnativi, dei principali risultati scientifici ottenuti nelle spedizioni polari e dell’importanza della ricerca scientifica polare.

Entrambe le rompighiaccio sono impegnate nelle spedizioni polari cinesi nell’Artico e in Antartide, svolgendo missioni importanti che hanno incluso indagini sull’ambiente polare, monitoraggio del clima e ricerca scientifica marina.

La Xuelong e la Xuelong 2 hanno completato con successo a maggio la 42esima spedizione antartica del Paese.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).