Studio Banca Centrale di Malta, le ondate di calore in Italia aumentano il rischio di inflazione

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – I principali rischi economici legati ai cambiamenti climatici per Malta potrebbero arrivare dall’Italia più che dall’aumento delle temperature sull’isola, secondo un nuovo studio della Banca Centrale di Malta. La ricerca evidenzia che gli stretti legami commerciali ed energetici tra i due Paesi creano un “ponte climatico”, attraverso il quale ondate di calore, siccità e altri eventi meteorologici estremi in Italia si trasmettono rapidamente all’economia maltese. L’Italia fornisce tra il 41% e il 56% delle importazioni alimentari di Malta, fino al 60% dei prodotti agricoli, mentre l’approvvigionamento di elettricità e gas dell’isola dipende in larga misura dall’interconnettore Malta-Sicilia. Secondo lo studio, le anomalie positive delle temperature durante l’estate in Italia aumentano i costi di produzione e la domanda di energia, determinando rincari delle importazioni e un’accelerazione dell’inflazione a Malta. La ricerca rileva inoltre che l’inflazione nei servizi, in particolare nei settori della ristorazione e dell’ospitalità, può superare quella registrata in Italia a causa della forte dipendenza maltese dalle importazioni di alimenti ed energia.

Gli episodi di siccità nei periodi chiave dei raccolti hanno effetti immediati sul comparto alimentare maltese, con i prezzi dei prodotti trasformati che seguono da vicino gli aumenti registrati in Italia. Lo studio individua anche un calo della produzione dell’industria alimentare maltese dopo anomalie termiche invernali in Italia, confermando che gli shock climatici oltreconfine incidono anche sull’attività produttiva dell’isola. Pur provocando volatilità nella produzione energetica italiana, gli effetti sui consumatori maltesi risultano in parte attenuati grazie ai sussidi pubblici e all’aumento della produzione locale di energia. Secondo la Banca Centrale di Malta, la resilienza economica del Paese dipenderà sempre più dalla capacità di monitorare i rischi climatici che interessano i principali partner commerciali, in particolare l’Italia, in un contesto di crescente volatilità climatica.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).