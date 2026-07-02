Sondaggio Ue, per i maltesi priorità a immigrazione, clima e IA

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – I maltesi si mostrano meno preoccupati della media europea per difesa, sicurezza, inflazione e terrorismo, ma attribuiscono maggiore importanza all’immigrazione, ai cambiamenti climatici e all’Intelligenza artificiale. È quanto emerge da un sondaggio Eurobarometro.

L’indagine, condotta tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, rileva che per il 44% degli intervistati l’inflazione e l’aumento del costo della vita restano la principale priorità, seguiti dalla sanità pubblica (37%) e dall’economia con la creazione di posti di lavoro (30%). Rispetto alla media dell’Unione europea, i maltesi indicano con maggiore frequenza come priorità i cambiamenti climatici (26% contro 22%), la migrazione e l’asilo (22% contro 19%) e la digitalizzazione con l’Intelligenza artificiale (15% contro 7%). Nove maltesi su dieci si dichiarano soddisfatti della qualità della propria vita, una percentuale nettamente superiore alla media Ue dell’83%. Salute, vita sociale e sicurezza economica sono i principali fattori indicati come determinanti del benessere.

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(ITALPRESS).