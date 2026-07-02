Qatar “Progressi positivi tra Usa e Iran nei colloqui indiretti di Doha”

ROMA (ITALPRESS) – “A Doha i mediatori del Qatar e del Pakistan hanno concluso incontri separati con i negoziatori statunitensi e iraniani, registrando progressi positivi sulle questioni relative al memorandum d’intesa di Islamabad, sulla base dei risultati del vertice di Lucerna. Le parti hanno concordato di proseguire le discussioni nel prossimo periodo, programmando il prossimo incontro non appena possibile, dopo le esequie dell’ex guida suprema iraniana”. Lo ha reso noto il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari.

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