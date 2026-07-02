In Siria nominate 15 donne nel nuovo Parlamento, la rappresentanza femminile sale al 21,4%

DAMASCO (SIRIA) (ITALPRESS) – Il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha nominato 15 donne nella quota di un terzo dei membri del Consiglio del Popolo (Parlamento), portando la rappresentanza femminile complessiva al 21,4%. Le nomine riguardano 70 seggi assegnati direttamente dal presidente nel quadro del Parlamento di transizione, che avrà una durata di due anni e mezzo, prorogabili. Tra le figure di maggior spicco figura la popolare attrice Rosinah al-Ladkani, originaria di Hama, nota per aver partecipato a numerose fiction di successo. Nella lista anche Aisha al-Dibs, già responsabile dell’Ufficio per gli Affari della Donna nell’amministrazione post-Assad e prima donna a ricoprire un incarico ufficiale dopo la caduta del regime. Tra le nominate spicca inoltre Huda al-Atassi, ingegnere architetto e attivista per i diritti delle donne e dei bambini.

La lista include anche figure della società civile come Najwa Qassas, impegnata nel sostegno ai progetti di sviluppo e nell’empowerment economico femminile, e Asma Farhan al-Sabai, laureata con un passato di detenzione insieme alla madre per quattro anni, nota per il suo attivismo sociale. Completano il gruppo Dawa Abdel Hamid al-Ahdab, figlia di un religioso influente di Hama, e altre personalità impegnate in ambito comunitario e femminile.

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(ITALPRESS).