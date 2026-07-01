ROMA (ITALPRESS) – Si aggrava il bilancio dell’incendio che stamattina ha devastato un grattacielo residenziale ad Anversa. È salito a sei il numero accertato delle vittime. Lo scrive L’agenzia Belga News Agency che cita fonti della polizia locale. Si tratterebbe ancora tuttavia di un bilancio provvisorio, perché i vigili del fuoco sono tuttora alla ricerca di eventuali altre persone intrappolate all’interno dell’edificio di dieci piani. L’incendio nel condominio è divampato al piano terra. Le cause sono ancora ignote e saranno oggetto di indagine. Le fiamme, e soprattutto il fumo, si sono propagate rapidamente in tutto l’edificio.

-Foto IPA Agency-

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