Belgio, ad Anversa un vasto incendio devasta un condominio: sale a 6 il numero delle vittime, ricerche ancora in corso

IPA86275487 - Firefighters pictured at the scene of a fire in an apartment building in the August Vermeylenlaan street in Antwerp on Wednesday 01 July 2026. According to the first information the fire broke out on the eighth level of the 10-floor building. BELGA PHOTO JONAS ROOSENS (Photo by JONAS ROOSENS/Belga/Sipa USA)

ROMA (ITALPRESS) – Si aggrava il bilancio dell’incendio che stamattina ha devastato un grattacielo residenziale ad Anversa. È salito a sei il numero accertato delle vittime. Lo scrive L’agenzia Belga News Agency che cita fonti della polizia locale. Si tratterebbe ancora tuttavia di un bilancio provvisorio, perché i vigili del fuoco sono tuttora alla ricerca di eventuali altre persone intrappolate all’interno dell’edificio di dieci piani. L’incendio nel condominio è divampato al piano terra. Le cause sono ancora ignote e saranno oggetto di indagine. Le fiamme, e soprattutto il fumo, si sono propagate rapidamente in tutto l’edificio.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE