Cina: nevicate attirano turisti durante vacanze di Capodanno (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 2 gennaio 2026, mostra delle persone che trascorrono il tempo libero tra la neve nella contea di Xuan’en, nella provincia centrale cinese dello Hubei. Le nevicate hanno interessato molte parti della Cina durante le vacanze di Capodanno, attirando turisti desiderosi di ammirare i paesaggi innevati.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
