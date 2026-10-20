HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto aerea, scattata da un drone il 17 ottobre 2026, mostra un macchinario agricolo al lavoro in un’azienda del gruppo Beidahuang, nello Heilongjiang, nella Cina nord-orientale. Mentre procede con il raccolto autunnale, recentemente il gruppo Beidahuang ha mobilitato macchinari agricoli per preparare i terreni coltivabili dell’area bonificata dello Heilongjiang in vista della semina del prossimo anno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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