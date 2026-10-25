LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto scattata il 18 agosto 2024 mostra la femmina di leopardo delle nevi “Lhamo” e i suoi cuccioli nella valle di Nainang, nel distretto di Doilungdeqen di Lhasa, nella Regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang. I leopardi delle nevi sono sottoposti al massimo livello di protezione nazionale in Cina e sono classificati come vulnerabili dall’Unione internazionale per la conservazione della natura.

La Giornata mondiale del leopardo delle nevi ricorre ogni anno il 23 ottobre. La valle di Nainang, che dista appena 38 chilometri in linea d’aria dall’area urbana di Lhasa, è un raro habitat stabile per i leopardi delle nevi situato alla periferia di una città dello Xizang. Il Centro per la protezione ecologica e culturale di Nainang, nel distretto di Doilungdeqen, è stato istituito nel maggio 2023. A oggi, nell’area di monitoraggio di 200 chilometri quadrati della valle di Nainang sono stati identificati e hanno ricevuto un nome 40 leopardi delle nevi.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).