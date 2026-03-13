PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nel 2025, la Cina ha registrato la percentuale più alta mai documentata di giorni con una buona qualità dell’aria, l’ultimo segnale di un continuo miglioramento dell’ambiente, ha dichiarato ieri un funzionario.

In Cina, la percentuale di giorni con una qualità dell’aria buona o eccellente è salita all’89,3% lo scorso anno, con una concentrazione media di particolato fine, noto come PM2,5, scesa a 28 microgrammi per metro cubo, ha dichiarato il ministro dell’Ecologia e dell’Ambiente Huang Runqiu a margine della sessione annuale dell’organo legislativo nazionale conclusasi ieri.

Negli ultimi cinque anni, il livello di PM2,5 nel Paese è diminuito del 20%, mentre il numero di giorni con livelli di inquinamento elevato è calato del 25%, ha affermato Huang. Anche la qualità dell’acqua è migliorata notevolmente, poiché la percentuale di acque superficiali con un buon rating di qualità ha raggiunto il 91,4%, superando di gran lunga l’obiettivo fissato per il periodo 2021-2025.

Negli ultimi anni l’ambiente ecologico della Cina è migliorato in modo significativo, con lo sviluppo verde che ha guadagnato slancio in tutto il Paese.

Huang ha affermato che la percentuale di acqua con una buona qualità nel bacino del fiume Yangtze è aumentata di 30 punti percentuali nell’ultimo decennio e che la popolazione di neofocene dello Yangtze è salita a 1.426 esemplari. Anche il numero di antilopi tibetane sull’altopiano del Qinghai-Xizang è cresciuto fino a superare i 300.000 esemplari.

Guardando al futuro, la Cina intensificherà gli sforzi per promuovere lo sviluppo verde, ad esempio rafforzando il controllo dell’inquinamento idrico, ha affermato Huang, aggiungendo che saranno compiuti ulteriori sforzi per ampliare le reti di monitoraggio dell’inquinamento idrico e affrontare il problema dell’inquinamento nei fiumi e nei laghi più piccoli.

(ITALPRESS).