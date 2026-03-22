Cina: nel 2025 il porto di Taicang ha mosso 8,736 milioni di TEU (3)

TAICANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata con un drone il 20 marzo 2026 mostra un terminal container del porto di Taicang, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. Nel 2025, il porto di Taicang ha mosso 8,736 milioni di TEU di traffico container e 299 milioni di tonnellate di traffico merci. Il numero di navi impegnate nella navigazione internazionale in entrata e in uscita dal porto ha raggiunto 7.957 unità, segnando un aumento del 6% su base annua.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).