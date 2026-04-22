Cina: gli abitanti di Dazizui si impegnano per la tutela degli aironi cenerini (2)

DUCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Xu Guosong (a destra) raccoglie rami e li colloca sulla riva del lago per aiutare gli aironi cenerini a procurarsi la legna per realizzare i nidi nel villaggio di Dazizui, nella contea di Duchang, nella provincia orientale cinese del Jiangxi, il 9 aprile 2026. Nel villaggio di Dazizui, in un boschetto in riva al lago, vivono oltre 8.000 esemplari della specie. Grazie a un’ampia area umida e a una vegetazione rigogliosa, il villaggio gode di un ambiente ecologico favorevole. Dal 1998 gli aironi cenerini nidificano qui, e il villaggio è gradualmente diventato noto come “villaggio degli aironi cenerini”. Questa specie si nutre di piccoli pesci, gamberetti e lumache in paludi, laghi e stagni. Per aiutare gli uccelli che fanno fatica a trovare cibo, gli abitanti del villlaggio rilasciano avannotti negli stagni. Raccolgono inoltre rami e li collocano vicino al lago per aiutare gli aironi cenerini a costruire i nidi. Nel 2003 gli abitanti hanno formato volontariamente una squadra di pattugliamento per la protezione degli uccelli, allestendo capanni di sorveglianza e alternandosi nei turni notturni per prevenire il furto delle uova. Grazie all’attenta protezione della gente del posto, sono arrivati nel villaggio sempre più aironi cenerini, che vi hanno nidificato. Nel 2016 gli abitanti hanno raccolto collettivamente fondi per costruire 11 rastrelliere artificiali in ferro per i nidi. Ogni “albero di ferro” ha cinque nidi sui quali gli aironi cenerini possono costruire i propri nidi per la riproduzione. Da 28 anni gli abitanti di Dazizui portano avanti senza sosta gli sforzi di conservazione per proteggere questi esemplari.

-Foto Xinhua-

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