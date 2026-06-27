Cina: nei primi cinque mesi, +18,8% di profitti per grandi imprese industriali

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I profitti delle principali imprese industriali cinesi sono aumentati del 18,8% su base annua nel periodo gennaio-maggio, superando la crescita del 18,2% registrata nei primi quattro mesi, secondo i dati diffusi oggi dall’Ufficio nazionale di statistica.
Le imprese industriali con un fatturato annuo derivante dall’attività principale di almeno 20 milioni di yuan, circa 2,93 milioni di dollari, hanno registrato profitti complessivi per 3.140 miliardi di yuan nei cinque mesi, secondo l’Ufficio.
Nel solo mese di maggio, i profitti delle principali imprese industriali sono aumentati del 21,1% rispetto a un anno prima, secondo i dati dell’Ufficio.
(ITALPRESS).
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