Cina: navicella Tianzhou-10 trasferita al sito di lancio di Wenchang (2)

WENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata l’8 maggio 2026, mostra la combinazione della navicella di rifornimento Tianzhou-10 e di un razzo vettore Long March-7 mentre viene trasferita verticalmente presso il sito di lancio a Wenchang, nella provincia meridionale cinese di Hainan. Il trasferimento è avvenuto oggi, come riporta la China Manned Space Agency (CMSA). La navicella sarà lanciata a tempo debito nel prossimo futuro, ha affermato la CMSA.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).