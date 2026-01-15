PU’ER (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti vanno a cavallo a Nakeli, nella contea autonoma Hani e Yi di Ning’er della città di Pu’er, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, il 14 gennaio 2026. Il villaggio di Nakeli in passato era attraversato da chiassose carovane di cammelli cariche di sacchi di foglie di tè, che si snodavano attraverso le vaste regioni occidentali dell’antica Cina fino al Sud-est asiatico e al Medio Oriente. Oggi il villaggio è diventato una popolare destinazione di viaggio invernale per i turisti, grazie alla sua cultura unica legata alla Via del tè e dei cavalli e al clima mite. Oltre a visitare i siti storici, i turisti possono anche immergersi in attività come la preparazione di prodotti legati al tè di Pu’er, la riscoperta degli antichi percorsi a cavallo e la degustazione di specialità del patrimonio culturale immateriale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)