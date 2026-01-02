ARXAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un turista gioca ad “acqua ghiacciata” spruzzando acqua nell’aria fredda lungo il fiume Halha, nella città di Arxan a Hinggan League, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna, il primo gennaio 2026. Nonostante il rigido freddo invernale di Arxan, questo tratto del fiume, influenzato dall’attività geotermica, non ghiaccia mai, attirando un gran numero di turisti in inverno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]