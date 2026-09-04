Cina: MOC esorta Francia a sospendere la legge contro l’ultra-fast-fashion

PECHINO (CINA) (XINHUA) – Ieri Huang Ling, portavoce del ministero cinese del Commercio (MOC), ha dichiarato che la legge francese contro l’ultra-fast fashion è sospettata di violare il principio di non discriminazione dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

La legge, con il pretesto di stabilire i cosiddetti standard di “tutela ambientale” e “sostenibilità”, applica un doppio standard, ha affermato Huang nel corso di una regolare conferenza stampa.

Huang ha esortato la Francia a sospendere immediatamente l’applicazione della legge e a risolvere adeguatamente, attraverso un dialogo paritario, le divergenze tra le due parti nel settore del commercio tessile sostenibile, così da creare un ambiente di mercato equo e non discriminatorio per le imprese a capitale cinese.

Huang ha aggiunto che, se la Francia dovesse insistere nell’applicare la legge, la Cina adotterà le misure necessarie per salvaguardare i diritti e gli interessi legittimi delle imprese a capitale cinese, e la Francia dovrà farsi carico di tutte le conseguenze che ne deriveranno.

A fine luglio il ministero, quando è stato invitato a commentare il fatto che i funzionari francesi avessero esplicitamente indicato le piattaforme di e-commerce transfrontaliero, tra cui Shein, Temu e AliExpress, come principali obiettivi della normativa, aveva affermato che la legge imponeva restrizioni discriminatorie alle piattaforme a capitale cinese e distorceva gravemente la concorrenza leale attraverso la legislazione.

A luglio, il ministero aveva affermato che la legge costituisce una barriera commerciale nei confronti della Cina e si discosta gravemente dai principi di concorrenza leale e libero scambio pubblicamente sostenuti dalla Francia.

– Foto Xinhua –

(XINHUA).