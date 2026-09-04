Cina: Tianjin, iniziata la fiera sulle industrie di cultura e turismo (1)

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una visitatrice interagisce con un artista durante la China Culture & Tourism Industries Expo a Tianjin, nella Cina settentrionale, il 3 settembre 2026. La fiera, della durata di quattro giorni, è iniziata ieri e comprende dieci aree espositive tematiche per mostrare modalità e scenari emergenti nello sviluppo delle industrie della cultura e del turismo.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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