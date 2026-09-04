Malta, scontro in Parlamento sulla sentenza del processo sul caso Caruana Galizia

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRSS/MNA) – Il Parlamento maltese si è riunito ieri in seduta urgente dopo l’assoluzione dell’imprenditore maltese Yorgen Fenech dall’accusa di aver commissionato l’assassinio della giornalista Daphne Caruana Galizia.
Il primo ministro Robert Abela ha invitato alla prudenza e al rispetto per i procedimenti giudiziari ancora in corso, sottolineando che gli investigatori devono poter svolgere il proprio lavoro senza pressioni politiche.
Il leader dell’opposizione Alex Borg ha accusato Abela di aver convocato elezioni politiche anticipate in previsione delle ripercussioni politiche legate al verdetto.
Abela ha replicato alle dichiarazioni che ha definito “affrettate” da parte di Borg, accusando il leader dell’opposizione di trasformare la vicenda in un esercizio politico di parte.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).