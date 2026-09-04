ilNewyorkese è il giornale italiano più letto negli Stati Uniti

NEW YORK (ITALPRESS) – ilNewyorkese è oggi il giornale italiano più letto negli Stati Uniti. A dirlo è un articolo pubblicato da AmericaNews24, che ha analizzato il panorama delle principali testate in lingua straniera presenti negli Stati Uniti, confrontando pubblicazioni in spagnolo, cinese, italiano, greco, coreano e altre lingue parlate dalle grandi comunità che compongono il paese. Secondo un’analisi pubblicata da AmericaNews24, e riferiti a Google Analytics di giugno 2026, ilNewyorkese raggiunge 2,1 milioni di lettori al mese. A questi si aggiungono circa 6 milioni di persone raggiunte ogni mese attraverso i social media, nonostante una community proprietaria inferiore ai 100 mila follower.

L’articolo sottolinea inoltre come la crescita del giornale sia avvenuta in una fase in cui diverse storiche pubblicazioni italiane negli Stati Uniti hanno chiuso o ridotto la propria attività e attribuisce parte del suo sviluppo alla capacità di raggiungere sia le nuove generazioni di italoamericani sia gli italiani che negli ultimi anni hanno scelto gli Stati Uniti per vivere e lavorare.

“È un dato che ci sorprende e naturalmente ci rende molto felici, soprattutto considerando quanto giovane sia ancora il nostro progetto”, ha detto Davide Ippolito, founder de ilNewyorkese. “Allo stesso tempo cerchiamo di non essere ossessionati dai numeri. A New York ci sono colleghi e testate che fanno da molti anni un lavoro straordinario e verso i quali abbiamo grande rispetto. Credo semplicemente che ilNewyorkese sia riuscito, nel tempo, a ritagliarsi uno spazio tutto suo e a costruire un rapporto di fiducia con una parte sempre più ampia della comunità”. “Quello che ci interessa davvero è continuare a meritare quella fiducia. Significa verificare quello che pubblichiamo, scegliere le notizie sulle quali possiamo dare un contributo e accettare anche di non essere dappertutto. Preferiamo raccontare meno cose e farlo con cognizione di causa, piuttosto che inseguire qualsiasi argomento soltanto per esserci. I numeri raccontano il lavoro fatto fino a oggi; il nostro obiettivo resta fare bene il giornale oggi per conquistare la fiducia delle persone che ci leggeranno domani”.

Ippolito ha inoltre ricordato il ruolo avuto dalla città e dalle realtà che negli ultimi anni hanno accompagnato la crescita della testata: “Dobbiamo molto alle istituzioni italiane e americane che hanno creduto nel nostro lavoro, ci hanno supportato e hanno sempre mantenuto con noi un dialogo aperto. E dobbiamo soprattutto molto a New York, alla comunità italiana e a quella italoamericana, che fin dall’inizio ci hanno trattato e riconosciuto come un giornale, aprendoci porte, raccontandoci storie e mettendosi a disposizione con una generosità che non abbiamo mai dato per scontata. Una parte importante di questo risultato appartiene anche a loro”.

Nato a New York come progetto editoriale rivolto alla comunità italiana e italoamericana, ilNewyorkese ha progressivamente ampliato le proprie attività affiancando al lavoro giornalistico eventi, iniziative culturali e sociali e produzioni audiovisive. Il dato riportato da AmericaNews24 fotografa oggi una crescita costruita soprattutto attraverso la distribuzione digitale e un pubblico che supera sempre più spesso i confini della sola comunità italiana di New York. Secondo gli analisti, Korea Daily è il giornale in lingua straniera più letto in assoluto seguito dal cinese World Journal e lo storico giornale greco The National Herald.

– Foto ilNewyorkese –

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