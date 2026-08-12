Vezzali “Dai Mondiali conferma che la scherma è una certezza per l’Italia”

STURNO (ITALPRESS) – “Gli ultimi Mondiali di Hong Kong hanno confermato per l’ennesima volta che la scherma è una certezza per lo sport italiano. La nostra disciplina, seppure in un panorama sempre più globale e competitivo, non tradisce mai e continua a primeggiare nel mondo”. Sono le parole della regina del fioretto Valentina Vezzali, ospite d’onore dello Sturno Sport Festival. L’ex campionessa ha raccontato al pubblico presente la grande soddisfazione vissuta nel seguire, seppure soltanto dalla TV, le gesta degli azzurri sulle pedane iridate in Asia. “Una grande edizione, come conferma il ricco bottino di otto medaglie. Straordinaria Martina Favaretto, che ha finalmente conquistato quell’oro mondiale che avrebbe meritato già da qualche anno. E un grande applauso va all’infinita Arianna Errigo, che da capitana ha messo in bacheca l’ennesima medaglia individuale e ha poi trascinato le compagne nella prova a squadre in cui il Dream Team, che ho visto nascere, ha dato la dimostrazione di non finire davvero mai. Spettacolari anche i fiorettisti, campioni a squadre battendo in finale contro i padroni di casa di Hong Kong, e Filippo Macchi argento individuale. È stata una spedizione esaltante poi per la spada, con il trionfo delle ragazze già campionesse olimpiche e i bellissimi secondi posti di Giulia Rizzi e Davide Di Veroli, e anche nella sciabola dove è mancato il podio sono arrivate indicazioni importanti per il futuro”.

“È il segno dell’eccellente lavoro che sta svolgendo la Federazione Italiana Scherma, grazie all’impegno di tutti i protagonisti del nostro movimento”, le parole della primatista mondiale per numero di medaglie conquistate ai Mondiali. Valentina Vezzali, infatti, comanda la speciale classifica di tutti i tempi, in cima a un podio virtuale tutto azzurro, visto che alle sue spalle ci sono Edoardo Mangiarotti e, appunto, Arianna Errigo. La leggenda della scherma italiana, che è anche delegata per i rapporti istituzionali della Presidenza della Fis, ha inoltre sottolineato il grande impegno che la Federazione sta portando avanti sul piano dell’inclusione e delle progettualità sociali. “La scherma italiana è stata per prima protagonista dell’integrazione tra mondo olimpico e paralimpico. Ho nitido il ricordo del Mondiale di Catania 2011, e degli appuntamenti seguenti, inizio di un percorso che continua con grande attenzione in tutti i settori dell’inclusione. Il nuovo progetto Fencing for All, promosso dal nostro presidente Luigi Mazzone e rivolto agli atleti autistici o con disabilità intellettiva, accresce ulteriormente l’orgoglio di appartenere alla famiglia della scherma italiana”.

Valentina Vezzali ha inoltre ringraziato la città di Sturno e tutta la comunità che ruota attorno al Festival, organizzato dall’Associazione Agape, per la splendida accoglienza. E, con l’entusiasmo di sempre, si è prestata anche alle consuete e imperdibili prove di scherma per tanti giovanissimi, che hanno potuto condividere con lei l’emozione di mettere a segno le prime stoccate e scoprire il fascino e la bellezza della disciplina. Allo Sturno Sport Festival, dove ieri ha fatto tappa anche la sciabolatrice Mariella Viale, nei prossimi giorni la scherma italiana sarà ancora rappresentata dai fiorettisti Margherita Lorenzi, Emanuele Iaquinta e Mattia De Cristofaro.

– foto ufficio stampa Federscherma –

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