PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Mentre la Cina si prepara ad avviare il suo 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), funzionari ed esperti evidenziano una svolta verso una crescita di maggior qualità, mantenendo al contempo la stabilità, sottolineando la resilienza e l’adattabilità della nazione mentre affronta i complessi venti contrari globali.

Nell’ultima puntata della China Economic Roundtable, un talk show per tutti i media organizzato dall’agenzia di stampa Xinhua, gli ospiti hanno discusso della Conferenza centrale sul lavoro economico tenutasi all’inizio di questo mese. I dialoghi hanno messo in evidenza l’attenzione strategica della Cina sullo sviluppo guidato dall’innovazione, sull’espansione della domanda interna e sulla prevenzione dei rischi, per garantire un solido avvio del 15esimo Piano quinquennale.

Nonostante le incertezze globali, l’economia cinese dovrebbe raggiungere i 140.000 miliardi di yuan (circa 20.000 miliardi di dollari) nel 2025, con una crescita media annua superiore al 5% nel periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025), superando le medie mondiali.

Liu Rihong, funzionario dell’Ufficio di ricerca del Consiglio di Stato, ha attribuito questa resilienza al sostegno delle politiche cinesi, alla sinergia tra riforme e innovazione e agli sforzi per bilanciare la vitalità del mercato con la supervisione normativa.

La Conferenza centrale sul lavoro economico ha individuato importanti misure a favore della crescita, tra cui il rafforzamento della domanda interna, il potenziamento dell’innovazione e il contrasto alla concorrenza involutiva per promuovere mercati più equi.

“Una caratteristica fondamentale dell’economia di un grande Paese è la circolazione interna. Dobbiamo porre il focus strategico dello sviluppo sull’espansione della domanda interna”, ha affermato Liu.

“L’innovazione è il tema principale della nostra epoca. Per accelerare lo sviluppo di nuove forze produttive di qualità e coltivare nuovi motori di crescita, è essenziale promuovere con vigore la profonda integrazione tra innovazione tecnologica e innovazione industriale”, ha dichiarato Yang Zhiyong, presidente dell’Accademia cinese delle scienze fiscali.

Gli ospiti dell’evento hanno concordato sul fatto che le imprese siano i principali motori dell’innovazione.

Xia Hua, presidentessa di Eve Group, marchio cinese di abbigliamento, ha sottolineato che la chiarezza delle politiche del Paese consente alle imprese di investire con serenità nell’innovazione a lungo termine.

“Poiché la Cina ha attuato una serie di misure per promuovere lo sviluppo e la crescita dell’economia privata, favorire la trasformazione digitale del settore manifatturiero ed espandere la domanda interna, le imprese private sono incoraggiate a investire con fiducia nel lungo periodo e con decisione nell’economia reale”, ha affermato Xia.

Per quanto riguarda l’occupazione, Liu ha osservato che i settori attuali, come l’intelligenza artificiale e i veicoli a nuova energia, hanno creato numerose nuove opportunità di lavoro, mentre lo sviluppo del settore dei servizi ha offerto ampie opportunità occupazionali.

Allo stesso tempo, l’attuazione su larga scala della formazione di competenze, il continuo rafforzamento della tutela dei diritti dei lavoratori con occupazioni flessibili e le nuove forme di impiego contribuiranno a promuovere un’occupazione di qualità e in quantità adeguate, ha aggiunto Liu.

Gli esperti hanno riconosciuto pressioni come l’indebolimento della domanda esterna e gli squilibri strutturali interni, ma hanno espresso ottimismo, sottolineando che la Cina dispone di un vasto mercato interno e di una filiera industriale completa.

Liu Zhicheng, ricercatore dell’Accademia cinese di ricerca macroeconomica, ha affermato che “le principali economie provinciali svolgeranno un ruolo cruciale” nel guidare la crescita regionale.

Con l’imminente avvio del 15esimo Piano quinquennale, gli ospiti della China Economic Roundtable hanno esortato a rafforzare la leadership del Partito sul lavoro economico e ad attuare in modo più efficace le politiche, per trasformare i progetti in risultati concreti.

Guardando al prossimo anno, hanno concordato che la Cina continuerà sicuramente a consolidare ed espandere lo slancio stabile e positivo della crescita della sua economia, garantendo un buon avvio del 15esimo Piano quinquennale.

