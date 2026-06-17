PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina, in quanto membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell’ONU e maggior Paese in via di sviluppo al mondo, ha costantemente svolto un ruolo attivo nella governance globale, ha affermato oggi il ministro cinese degli Esteri Wang Yi.

Wang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha formulato queste osservazioni durante una conferenza stampa dedicata a un libro bianco intitolato “Una governance globale più giusta ed equa: principi, proposte e azioni della Cina”.

La Cina sostiene la costruzione di una comunità dal futuro condiviso per l’umanità e assume un ruolo guida nella pratica di un vero multilateralismo, ha dichiarato Wang.

Il Paese è sempre stato un artefice della pace mondiale, un contributore allo sviluppo globale, un difensore dell’ordine internazionale e un fornitore di beni pubblici, continuando al tempo stesso a compiere sforzi per migliorare e riformare la governance globale, ha aggiunto.

(ITALPRESS).