Ucraina, un morto e sette feriti in un attacco russo con droni a Zaporizhzhia

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – E’ di un morto e almeno sette feriti il bilancio di un attacco con droni contro la città sud-orientale di Zaporizhzhia da parte delle forze russe. Secondo quanto riferito da Ivan Fedorov, governatore dell’oblast di Zaporizhzhia, la Russia ha effettuato cinque raid sulla città, provocando incendi e danni alle infrastrutture civili. “Una persona è morta a seguito dell’attacco nemico”, ha dichiarato in un post sui social. Uno degli attacchi ha provocato un vasto incendio in un edificio di tre piani. “A seguito dell’attacco, il centro direzionale è stato quasi completamente distrutto dalle fiamme. Anche l’Università Nazionale di Zaporizhzhia ha subito danni: finestre e porte sono state distrutte e la facciata danneggiata. Fortunatamente, non ci sono state vittime”, ha aggiunto Fedorov. In totale, sono stati danneggiati cinque edifici multipiano e quattro case private.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).