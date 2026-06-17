Malta, ministro esteri “Accordo Usa-Iran opportunità per tutto il Medio Oriente”

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha accolto con favore l’accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran che ha posto fine alle ostilità tra i due Paesi e consentito la riapertura dello Stretto di Hormuz. Il ministro degli Esteri Chris Fearne ha espresso sostegno a quella che ha definito una riuscita diplomatica, sottolineando come l’intesa sia di fondamentale importanza per la stabilità della regione.

“Malta riconosce che questa rappresenta un’opportunità per ottenere, anziché un’escalation delle guerre, un’escalation della pace in tutto il Medio Oriente”, ha dichiarato. Il capo della diplomazia maltese ha inoltre sollecitato l’Unione europea ad assumere un ruolo più incisivo nel processo di costruzione dello Stato palestinese, evidenziando la necessità di sostenere le riforme in corso all’interno dell’Autorità Palestinese per garantire una stabilità a lungo termine.

Nel frattempo, Fearne ha richiamato l’attenzione sulla presenza della cosiddetta “flotta ombra” russa nel Mediterraneo, affermando che affrontare il problema delle navi non regolamentate è essenziale per la sicurezza degli Stati membri dell’Ue che si affacciano sul bacino mediterraneo. Ha tuttavia precisato che un eventuale divieto marittimo su vasta scala richiederebbe una cooperazione internazionale più ampia, in particolare con i Paesi del G7.

– Foto Ministero degli Affari Esteri Malta –

(ITALPRESS).