Patrimonio da 80 miliardi per il fondo sovrano libico

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il Libyan Investment Authority (LIA) ha reso noto che il proprio patrimonio totale ammonta a circa 80 miliardi di dollari, di cui 51,8 miliardi gestiti direttamente e 28,2 miliardi di attività indirette. Secondo i dati ufficiali diffusi dall’ente, la liquidità non investita è di 9,2 miliardi, mentre i depositi a termine rappresentano 25,2 miliardi e gli investimenti azionari 11,5 miliardi. I fondi comuni di investimento sono pari a 1,6 miliardi. Nel primo trimestre del 2026 il fondo ha registrato un rendimento di 307,7 milioni di dollari, con una crescita dell’1,7% rispetto a fine 2025. Le valutazioni si basano su dati di mercato 2026 e su ultimo aggiornamento 2019.

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