Ucraina, Trump al G7 di Evian: “La Russia deve trovare un accordo. Farò tutto il possibile”

EVIAN (FRANCIA) (ITALPRESS) – La Russia “deve trovare un accordo” sulla questione ucraina. Lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, presente oggi al G7 di Evian. “Ha subito perdite incredibili in termini umani”, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. “Farò tutto il possibile”, ha concluso.

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