SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli asset esteri delle entità commerciali nazionali della Cina hanno superato gli 8.000 miliardi di dollari alla fine del 2025, ha affermato oggi Zhu Hexin, a capo dell’Amministrazione statale dei cambi, durante il Forum di Lujiazui 2026 a Shanghai.

La Cina ha continuato a migliorare negli ultimi anni le proprie politiche di apertura del conto capitale, favorendo una crescita bidirezionale dei flussi transfrontalieri di capitale e una struttura degli investimenti più ottimizzata, ha dichiarato Zhu.

Alla fine del 2025, lo stock di investimenti diretti esteri in Cina aveva raggiunto i 4.000 miliardi di dollari, mentre le partecipazioni estere in azioni e obbligazioni onshore hanno superato i 1.000 miliardi di dollari, secondo Zhu.

(ITALPRESS).