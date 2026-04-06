Cina: ministro Esteri, Paese desidera cooperare con Russia su situazione in Medio Oriente

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina è desiderosa di continuare a lavorare con la Russia nel quadro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU), mantenere una comunicazione tempestiva sulle principali questioni e compiere sforzi congiunti per contribuire a ridurre l’escalation della situazione in Medio Oriente, salvaguardare la pace e la stabilità regionali e promuovere la sicurezza comune a livello globale, ha affermato ieri il ministro cinese degli Esteri Wang Yi.

Wang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha formulato queste osservazioni nel corso di una conversazione telefonica con il ministro russo degli Esteri Sergei Lavrov.

Cina e Russia, in quanto membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’ONU, dovrebbero difendere equità e giustizia sulle questioni di principio, adottare un approccio obiettivo ed equilibrato e cercare maggiore comprensione e sostegno da parte della comunità internazionale, ha affermato Wang.

Sottolineando che la Cina ha costantemente sostenuto la risoluzione delle questioni sensibili internazionali e regionali attraverso il dialogo e i negoziati, Wang ha affermato che la situazione in Medio Oriente continua ad aggravarsi, le ostilità si stanno tuttora intensificando e la soluzione fondamentale per garantire la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz risiede nel raggiungimento tempestivo di un cessate il fuoco e nella fine della guerra.

Da parte sua, Lavrov ha dichiarato che la Russia è fortemente preoccupata per il continuo aumento delle tensioni in Medio Oriente.

Riguardo al conflitto in corso e alla questione dello Stretto di Hormuz, Lavrov ha affermato che la Russia ritiene che le operazioni militari debbano essere fermate immediatamente e che gli sforzi debbano tornare sulla via di una risoluzione politica e diplomatica per affrontare le cause profonde del conflitto, e che il Consiglio di sicurezza dell’ONU debba svolgere un ruolo costruttivo in tal senso.

La Russia è pronta a mantenere con la Cina una comunicazione e un coordinamento stretti, continuando a impegnarsi e a esprimersi a sostegno di un cessate il fuoco e della fine della guerra, ha dichiarato il funzionario.

(ITALPRESS).